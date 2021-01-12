“أتلتيكو مدريد” يستقبل “إشبيلية” في “ميتروبوليتانو”

يستقبل متصدر الدوري الإسباني، “أتلتيكو مدريد”، “إشبيلية” في ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، في المباراة المُؤجّلة من الجولة الأولى بـ”الليغا”، في مُواجهة لن تكون سهلةً.

ويتصدر “الروخي بلانكوس”، “الليغا”، بفارق نقطة عن جاره “ريال مدريد”، وتنقصه ثلاث مباريات، سيخوض أوّلها، اليوم، أمام “إشبيلية”، والفوز فيها يعني الابتعاد أكثر في الصدارة والاقتراب أكثر من اللقب.

ولكن “رجال المدرب دييغو سيميوني”، يعرفون جيدًا أن المباراة أمام “إشبيلية”، لن تكون سهلةً؛ فالفريق الأندلسي يسعى لتحسين وضعه في الدوري، إذ يحلّ الفريق سادسًا في سلم الترتيب، وسيجعله الفوز على الفريق العاصمي، يقفز إلى المركز الرابع.

وبدأ صراع “الليغا” يعود للواجهة عقب عودة “الريال وبرشلونة”، للمنافسة وتضييق الخناق على “أتلتيكو” الذي قدّم بداية موسم هي الأفضل له منذ سنوات طويلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية