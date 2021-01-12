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في تصريح لـ”218″.. مُدرّب زامبيا يشيد بإمكانيات اللاعب الليبي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحدث مدرب منتخب زامبيا، الصربي ميلوتين سريدوفيتش، الشهير بـ”ميتشو” لـ “218”، عن مدى معرفته بالكرة الليبية.

وقال المدرب: أنا موجودٌ في الكرة الأفريقية منذ 20 عامًا، أنا عبارة عن جندي أفريقي، والاتحاد الليبي والمدربون واللاعبون والسكرتير العام، ساعدوني كثيرًا خلال جولاتي في أفريقيا، فمواجهتي لـ”النصر والاتحاد والأهلي” طوال السنوات الماضية أضافت لي كثيرًا.

وأضاف: أودّ أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر جميع الناس الجيدين في ليبيا، أنا أعلم كمية العاطفة والحب لكرة القدم، وأعلم أنها أيضًا الطريق للاتحاد والتوافق لكل الشعوب خاصة للشعب الليبي.

واختتم “ميتشو” تصريحاته قائلاً: أينما أذهب في أي مكان في العالم؛ دائمًا تملك ليبيا مكانًا خاصًا في قلبي، وأنا معجبٌ دائمًا باللاعبين الليبيين، وأحترم طريقة لعبهم، وأود أن أشكر الاتحاد الليبي لكرة القدم على إقامة المباراة الودية مع زامبيا، والتي ستكون تحضيرًا جيدًا لمواجهة النيجر في “الشان”.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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