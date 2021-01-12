المنتخب الوطني يُنهي تحضيراته لمُواجهة زامبيا الودّية

يُواصل المنتخب الوطني للمحليين تحضيراته في العاصمة الكاميرونية، “دوالا”؛ للمُشاركة في بطولة “الشان”، تحت أنظار المدرب، زوران فيليبوفيتش، الذي يأمل في إيجاد التوليفة المناسبة قبل مُواجهة نيجيريا، السبت المقبل.

وستكون البداية بالمباراة الودّية مع منتخب زامبيا، التي ستكشف عن مدى استعداد وحضور اللاعبين لنهائيات “الشان”، حيث سيكشف “فيليبوفيتش” عن خطته التكتيكية، حتى ينجح اللاعبون في تطبيقها بالصورة المثالية .

وشهدت تدريبات أمس، تواجد جميع اللاعبين بانتظار التحاق خماسي “الأهلي بنغازي” ومُهاجم فريق “الاتحاد”، محمد عيسى، إضافة إلى حضور اللاعبين المصابين وهم “عكاشة وعزاقة ومحمد مفتاح”، بعد تقديم العلاج اللازم لهم من قبل الجهاز الطبي، قبل إجراء بعض الحركات الإحمائية البسيطة.

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