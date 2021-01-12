“الرجاء” يُطيح بالإسماعيلي.. ويتأهّل لنهائي البطولة العربية

أطاح “الرجاء” بضيفه “الإسماعيلي”، من الدور نصف النهائي، لكأس محمد السادس، البطولة العربية للأندية الأبطال.

وكان “الرجاء” مُتأخّرًا بهدف نظيف في مباراة الذهاب في الإسماعيلية، لكن الفريق المغربي، عاد وحسم المباراة، التي احتضنها الملعب الكبير في مراكش.

ورغم انتهاء الشوط الأول سلبي النتيجة؛ فإن “رفاق سند الورفلي” انتفضوا منذ الدقيقة الـ 60 عندما أحرز محسن متولي الهدف الأول من علامة الجزاء.

وأضاف “بين مانغولا”، الهدف الثاني، ليختتم “محمود بنحليب”؛ ثلاثية “الرجاء”، الذي ضرب موعدًا مع “الاتحاد” السعودي في النهائي.

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