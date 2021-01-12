“اليزيدي” مدربًا لسلة النصر اليزيدي

بنغازي 12 يناير 2021 (وال) – نجحت إدارة نادي النصر في التعاقد مع المدرب المغربي سعيد اليزيدي، وذلك من أجل الإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة السلة.

وسيصل المدرب المغربي سعيد اليزيدي يوم السبت المقبل الموافق للسادس عشر من يناير الجاري إلى مدينة بنغازي .

ويعد اليزيدي من أفضل مدربي كرة السلة في الوطن العربي، حيث حقق في مسيرته من الأندية التي أشرف على تدرييها قرابة 25 لقبا، ومن أشهر الأندية التي دربها فريق سلا المغربي، والاتحاد المنستيري التونسي.

وتجذر الإشارة إلى أن فريق النصر بطل آخر نسخة للدوري الليبي لكرة السلة، وتهدف إدارة النصر بهذا التعاقد مع اليزيدي أن تحافظ على لقب الدوري العام . (وال – بنغازي) أ س

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