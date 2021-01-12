اخبار الرياضة

افتتاح ملعب نادي الشموع بحلته الجديدة

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل الهيئة العامة للشباب والرياضة اهتمامها بالبنية التحتية للمرافق الرياضية في مختلف المدن في ليبيا.

حيث تم مساء أمس افتتاح ملعب نادي الشموع في مدينة مصراتة بحلته الجديدة والذي شهد عمليات تطوير وصيانة بإشراف إدارة المشروعات في الهيئة العامة للشباب والرياضة.

وظهر نادي الشموع بصورة رائعة عقب صيانته وتجديده، وسيكون جاهزا لاستقبال المنافسات الرياضية فور انطلاقها، إذ يملك الملعب جميع المواصفات القياسية المطلوبة في كرة القدم، كما توجد فيه مدرجات للجمهور الرياضي، ويعد هذا الملعب أحد المشاريع التي تُشرف عليها الهيئة من أجل تطوير البنية التحتية في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك