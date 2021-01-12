افتتاح ملعب نادي الشموع بحلته الجديدة

تواصل الهيئة العامة للشباب والرياضة اهتمامها بالبنية التحتية للمرافق الرياضية في مختلف المدن في ليبيا.

حيث تم مساء أمس افتتاح ملعب نادي الشموع في مدينة مصراتة بحلته الجديدة والذي شهد عمليات تطوير وصيانة بإشراف إدارة المشروعات في الهيئة العامة للشباب والرياضة.

وظهر نادي الشموع بصورة رائعة عقب صيانته وتجديده، وسيكون جاهزا لاستقبال المنافسات الرياضية فور انطلاقها، إذ يملك الملعب جميع المواصفات القياسية المطلوبة في كرة القدم، كما توجد فيه مدرجات للجمهور الرياضي، ويعد هذا الملعب أحد المشاريع التي تُشرف عليها الهيئة من أجل تطوير البنية التحتية في البلاد.

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