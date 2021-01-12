لاعبو الأهلي بنغازي يلتحقون ببعثة المنتخب في الكاميرون

غادر لاعبو الأهلي بنغازي الخمسة مساء أمس إلى القاهرة للالتحاق ببعثة المنتخب الوطني في الكاميرون.

واستدعى فيليبوتش 5 من لاعبي الأهلي بنغازي وهم: أحمد شلبي وحامد الثلبة وإبراهيم أبودبوس وشامخ العبيدي والطاهر بن عامر، ولم يتمكن اللاعبون من السفر مع بعثة المنتخب نظرا لارتباطهم مع فريقهم بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

وسيصل اللاعبون مساء اليوم إلى الكاميرون وسيكونون على ذمة الإطار الفني في المباراة الودية أمام زامبيا والتي ستقام مساء غد.

يذكر أيضا أن لاعب الاتحاد معاذ عيسى سيلتحق ببعثة المنتخب في الكاميرون مساء اليوم.

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