الهلال يُقدم الإطار الفني للفريق الأول

أقام نادي الهلال مؤتمراً صحفياً في قاعة النادي بمدينة بنغازي قدّم فيه الإطار الفني للفريق الأول بشكل رسمي لوسائل الإعلام المحلية.

وجرى تقديم المدرب التونسي طارق ثابت بصفة المدير الفني لقطاع كرة القدم، كما تم تقديم مساعده أحمد الشيخي إضافة إلى المعد البدني التونسي أكرم الهمامي ومدرب الحراس أحمد الحوتي.

وكان الهلال قد تعاقد مع طارق ثابت الفترة الماضية وقد قام المدرب بالإشراف على الفريق لأكثر من شهرين، كما خاض معهم عددا من المباريات الودية تحضيرا لانطلاق الدوري الممتاز وكذلك للمشاركة في البطولة العربية للأندية.

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