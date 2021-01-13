“أميركا” و “التشيك” تنسحبان من بطولة العالم لكرة اليد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد انسحاب منتخبي جمهورية التشيك والولايات المتحدة الأميركية من منافسات بطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها جمهورية مصر العربية في الفترة من “13” إلى “31” من شهر يناير الجاري بعد تفشي فيروس كورونا بين لاعبي المنتخبين، حيث أفاد الاتحاد في موقعه الإلكتروني أن فريق الولايات المتحدة لكرة اليد أعلن رسمياً عن انسحابه من البطولة بعد العديد من الحالات الإيجابية لكورونا في الاختبارات الإجبارية.

وأضاف “الإتحاد” في بيانه أن أميركا ثاني دولة تنسحب بسبب الإصابات بالفيروس بعد أن ألغت جمهورية التشيك مشاركتها أمس الثلاثاء، فيما ستحل سويسرا محل الولايات المتحدة بينما ستحل مقدونيا الشمالية مكان جمهورية التشيك في البطولة المكونة من “32” فريقاً وتفتتح اليوم الأربعاء بمباراة بين مصر وتشيلي.

يشار إلى أن البطولة ستقام بدون جمهور ، فيما كانت مصر تسعى لحضور ما يصل إلى “5000” مشجع في كل مباراة ولكن الحكومة المصرية ألغت القرار بسبب مخاوف من تفشي كورونا.

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