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“أميركا” و “التشيك” تنسحبان من بطولة العالم لكرة اليد

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد انسحاب منتخبي جمهورية التشيك والولايات المتحدة الأميركية من منافسات بطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها جمهورية مصر العربية في الفترة من “13” إلى “31” من شهر يناير الجاري بعد تفشي فيروس كورونا بين لاعبي المنتخبين، حيث أفاد الاتحاد في موقعه الإلكتروني أن فريق الولايات المتحدة لكرة اليد أعلن رسمياً عن انسحابه من البطولة بعد العديد من الحالات الإيجابية لكورونا في الاختبارات الإجبارية.

وأضاف “الإتحاد” في بيانه أن أميركا ثاني دولة تنسحب بسبب الإصابات بالفيروس بعد أن ألغت جمهورية التشيك مشاركتها أمس الثلاثاء، فيما ستحل سويسرا محل الولايات المتحدة بينما ستحل مقدونيا الشمالية مكان جمهورية التشيك في البطولة المكونة من “32” فريقاً وتفتتح اليوم الأربعاء بمباراة بين مصر وتشيلي.

يشار إلى أن البطولة ستقام بدون جمهور ، فيما كانت مصر تسعى لحضور ما يصل إلى “5000” مشجع في كل مباراة ولكن الحكومة المصرية ألغت القرار بسبب مخاوف من تفشي كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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