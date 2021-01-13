في “غدامس”.. اختتام سباق اختراق الضاحية

تحت شعار “ليبيا وطننا والرياضة تجمعنا”، وبرعاية الهيئة العامة للشباب والرياضة بمنطقة نالوت؛ انطلقت التظاهرة الرياضية في “غدامس”، في سباق الجري، لجميع الفئات على مستوى بلديات المنطقة الغربية.

وشهدت المنافسات مشاركة حوالي 50 رياضيًا من فئة الأشبال في مسافة ألفي متر، و 25 متسابقًا من فئة الشباب في مسافة أربعة آلاف متر، وحوالي 20 رياضيًا في مسافة عشرة آلاف متر.

ويهدف القائمون على هذه الفعالية إلى الشدّ على أيادي هؤلاء الأبطال، ودعمهم وتدريبهم وصقلهم؛ ليرفعوا راية الوطن في الأعلى بالمسابقات والمحافل المحلية والدولية.

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