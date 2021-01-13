اخبار الرياضة

في “غدامس”.. اختتام سباق اختراق الضاحية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحت شعار “ليبيا وطننا والرياضة تجمعنا”، وبرعاية الهيئة العامة للشباب والرياضة بمنطقة نالوت؛ انطلقت التظاهرة الرياضية في “غدامس”، في سباق الجري، لجميع الفئات على مستوى بلديات المنطقة الغربية.

وشهدت المنافسات مشاركة حوالي 50 رياضيًا من فئة الأشبال في مسافة ألفي متر، و 25 متسابقًا من فئة الشباب في مسافة أربعة آلاف متر، وحوالي 20 رياضيًا في مسافة عشرة آلاف متر.

ويهدف القائمون على هذه الفعالية إلى الشدّ على أيادي هؤلاء الأبطال، ودعمهم وتدريبهم وصقلهم؛ ليرفعوا راية الوطن في الأعلى بالمسابقات والمحافل المحلية والدولية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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