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المنتخب الوطني يُواجه زامبيا

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يُواجه المنتخب الوطني للمحليين، مساء اليوم، نظيره منتخب زامبيا، ودّيًا في الكاميرون؛ تحضيرًا لانطلاق نهائيات “الشان”..

والتحق مساء أمس، خماسي “الأهلي بنغازي” ببعثة المنتخب المتواجدة في “دوالا”، لتكتمل بالتالي صفوف “فرسان المتوسط”.

وقد أجرى اللاعبون، مساء أمس، حصة تدريبية أخيرة في الملعب الجانبي لستاد “دي جابوما” ، ووضع المدرب، زوران فيليبوفيتش، من خلال الحصة التدريبية، ملامح التشكيلة الأساسية التي ستُواجه زامبيا، مساء اليوم.

يذكر أن المنتخب الوطني سيبدأ مشاركته في كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين، يوم الأحد المقبل، بمواجهة النيجر.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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