المنتخب الوطني يُواجه زامبيا

يُواجه المنتخب الوطني للمحليين، مساء اليوم، نظيره منتخب زامبيا، ودّيًا في الكاميرون؛ تحضيرًا لانطلاق نهائيات “الشان”..
والتحق مساء أمس، خماسي “الأهلي بنغازي” ببعثة المنتخب المتواجدة في “دوالا”، لتكتمل بالتالي صفوف “فرسان المتوسط”.
وقد أجرى اللاعبون، مساء أمس، حصة تدريبية أخيرة في الملعب الجانبي لستاد “دي جابوما” ، ووضع المدرب، زوران فيليبوفيتش، من خلال الحصة التدريبية، ملامح التشكيلة الأساسية التي ستُواجه زامبيا، مساء اليوم.
يذكر أن المنتخب الوطني سيبدأ مشاركته في كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين، يوم الأحد المقبل، بمواجهة النيجر.
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