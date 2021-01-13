المنتخب الوطني يُواجه زامبيا

يُواجه المنتخب الوطني للمحليين، مساء اليوم، نظيره منتخب زامبيا، ودّيًا في الكاميرون؛ تحضيرًا لانطلاق نهائيات “الشان”..

والتحق مساء أمس، خماسي “الأهلي بنغازي” ببعثة المنتخب المتواجدة في “دوالا”، لتكتمل بالتالي صفوف “فرسان المتوسط”.

وقد أجرى اللاعبون، مساء أمس، حصة تدريبية أخيرة في الملعب الجانبي لستاد “دي جابوما” ، ووضع المدرب، زوران فيليبوفيتش، من خلال الحصة التدريبية، ملامح التشكيلة الأساسية التي ستُواجه زامبيا، مساء اليوم.

يذكر أن المنتخب الوطني سيبدأ مشاركته في كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين، يوم الأحد المقبل، بمواجهة النيجر.

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