“ميلان” يعبر لربع نهائي كأس إيطاليا

تأهل ميلان” إلى الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا، بعدما تجاوز “تورينو” في الدور الـ 16 في المباراة التي أقيمت على ملعب “السان سيرو”.
ويواصل “ميلان” تألّقه، هذا الموسم في إيطاليا، بعدما استطاع بلوغ ربع النهائي بعد الإطاحة بضيفه، وعلى الرغم من أن المباراة انتهت سلبية النتيجة، إلا أن “الروسنيري” استطاع حسمها بركلات الترجيح بنتيجة 5 مقابل 4.
وشهدت تشكيلة “ميلان”، مساء أمس، عودة جميع اللاعبين باستثناء الجزائري، إسماعيل بن ناصر، لكن الفريق “اللومباردي” حقّق المطلوب بالتأهّل للدور المقبل من كأس إيطاليا، إذ يسعى “الروسنيري” لتحقيق الثنائية هذا الموسم.
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