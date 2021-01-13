“ميلان” يعبر لربع نهائي كأس إيطاليا

تأهل ميلان” إلى الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا، بعدما تجاوز “تورينو” في الدور الـ 16 في المباراة التي أقيمت على ملعب “السان سيرو”.

ويواصل “ميلان” تألّقه، هذا الموسم في إيطاليا، بعدما استطاع بلوغ ربع النهائي بعد الإطاحة بضيفه، وعلى الرغم من أن المباراة انتهت سلبية النتيجة، إلا أن “الروسنيري” استطاع حسمها بركلات الترجيح بنتيجة 5 مقابل 4.

وشهدت تشكيلة “ميلان”، مساء أمس، عودة جميع اللاعبين باستثناء الجزائري، إسماعيل بن ناصر، لكن الفريق “اللومباردي” حقّق المطلوب بالتأهّل للدور المقبل من كأس إيطاليا، إذ يسعى “الروسنيري” لتحقيق الثنائية هذا الموسم.

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