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“رفيق” يفوز ودّيًا على “الوحدة”

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقّق “رفيق” فوزًا معنويًا مُهمًّا بهدفيْن دون مقابل، على منافسه فريق “الوحدة”، في اللقاء الودّي الذي جمع بين الفريقيْن على ملعب نادي “أبوسليم” الرياضي.

وأحرز هدفيْ “الروفا”، اللاعبان محمد نصر وأحمد العابد، في الشوط الثاني من المباراة.

وأشرك التونسي علي النابلي، مدرب “رفيق”، عدة لاعبين جُدد وشباب، بالإضافة للمحترفين الذين تعاقدت معهم الإدارة، مؤخّرًا.

من جانبه، دفع مدرب “الوحدة، صبري قشوط، بالمهاجم الدولي السابق، محمد التيجاني، الذي التحق حديثًا بـ”أبناء شارع ميزران”، عقب انتهاء عقده مع نادي “المحلة”.

يُذكر أن “رفيق صرمان” سيستهل مشواره في الدوري الممتاز، بمًواجهة فريق “الخُمس”، بينما يلتقي “الوحدة”، فريق “أبوسليم”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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