المنتخب الوطني يتعادل مع زامبيا في “الوقت القاتل”

انتهت مباراة المنتخب الوطني ونظيره منتخب زامبيا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله التي أقيمت على ملعب “انيكس ون” في مدينة دوالا الكاميرونية.

وشهد الشوط الأول للمباراة محاولات من الطرفين لكنه انتهى سلبي النتيجة، في الشوط الثاني بادر منتخب زامبيا بالتسجيل عن طريق بول كاتيما في الدقيقة 75، لكن رد فرسان المتوسط جاء عن طريق معتز المهدي من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 89 لينتهي اللقاء الودي على نتيجة التعادل الإيجابي.

ووقف المدرب زوران فيلبيوفيتش من خلال مباراة اليوم على إمكانات جميع اللاعبين قبل انطلاق منافسات الشان بمواجهة النيجر يوم الأحد المقبل.

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