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مانشستر يونايتد ينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انفرد مانشستر يونايتد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تجاوز بيرنلي بهدف دون رد في المباراة المؤجلة من الأسبوع الأول من البريميرليغ.

وحل مانشستر يونايتدد ضيفاً على بيرنلي على ملعب تيرف مرو بهدف الفوز وفك الشراكة في صدارة الترتيب مع ليفربول، لكن المباراة لم تكن سهلة على الشياطين الحمر وانتظروا حتى الدقيقة 71 عندما أحرز بول بوغبا هدف الفوز للمانيو والذي كان كفيلا بخطف النقاط الثلاث لتنتهي المباراة بفوز الضيوف بهدف دون رد، وليرفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 36 وبفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه ليفربول.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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