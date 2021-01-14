“سانتوس” يطيح بـ “بوكا جونيورز” ليبلغ نهائي ليبرتادورس

أطاح فريق سانتوس البرازيلي بغريمه في القارة اللاتينية “بوكا جونيورز” بفوز عريض “3-0” في إياب الدور قبل النهائي ضمن كأس ليبرتادورس لكرة القدم.

ويقابل “سانتوس” في قمة برازيلية خالصة، غريمه المحلي “بالميراس”، المتأهل بدوره على حساب فريق أرجنتيني آخر هو “ريفر بليت” .. وستقام المباراة النهائية في 30 يناير بملعب الـــ “ماراكانا” الشهير في “ريو دي جانيرو”.

سجل لــ”سانتوس” في مرمى البوكا ، تباعاً: “دييجو بيتوكا”و “جيفرسون سوتيلدو” و ” لوكاس براجا”، وشهدت المباراة طرد لاعب بوكا جونيورز ” “فرانك فابرا” في الدقيقة الــــ”56″ بعد دهسه لأحد لاعبي “سانتوس”.

يذكر أن “كوبا ليبرتادوريس” قد توقفت لعدة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا ولأول مرة منذ 2016 لا يتأهل فريق أرجنتيني إلى النهائي، فيما نال سانتوس اللقب لآخر مرة في 2011 م وكان آنذاك يضم “نيمار دي سيلفا” بين صفوفه بينما يغيب اللقب عن غريمه “بالميراس” منذ عام 1999 م.

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