كاجمان يبحث مع الشباب والرياضة دعم النشاط الرياضي بالجنوب

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، مع رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري، أوضاع النشاط الرياضي والشبابي بالأندية الرياضية بمدن ومناطق الجنوب.

وتناول الاجتماع الذي حضره رئيس رابطة الأندية الرياضية بالجنوب وعدد من رؤساء أندية الجنوب، سبل دعم النشاط الرياضي بالأندية الرياضية، وتعزيز رؤية الهيئة للنهوض بالمنشآت الشبابية والرياضية بالجنوب، إلى جانب استعراض أهم متطلبات الأندية الرياضية لحلحلة الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الأندية، والتأكيد على أهمية العمل المشترك لدعم وتشجيع الشباب والنهوض بالبنية التحتية.

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