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“صولة” يقود “الصفاقسي” للفوز على “الترجي”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدّم اللاعب الدولي الليبي، محمد صولة، أداءً كبيرًا في “كلاسيكو الكرة التونسية”، الذي جمع، مساء أمس، بين فريقه “الصفاقسي”، و”الترجي الرياضي”، على ملعب الطيب المهيري.

ورغم أن “الترجي” كان الأفضل في الدقائق الأولى؛ إلا أن “الصفاقسي” عرف كيف يتحكّم في مجريات المباراة.
وقبل نهاية الشوط الأول، رفع “صولة” كرة أحدثت ارتباكًا في دفاع “الترجي”، ليفتتح على إثرها “الصفاقسي” النتيجة، عن طريق وليد القروي.

وفي الشوط الثاني؛ لم يختلف الوضع كثيرًا، حيث ظلّ “صولة” مصدر خطر دائم على مرمى “بن شريفية”، وكان وراء الهدف الثاني لفريقه، الذي جاء بتوقيع كيسغلاي ايدوه.

ورفع “الصفاقسي” رصيده إلى النقطة الـ 13 خلف “الترجي” المُتصدّر.

واختارت الصحافة التونسية اللاعب محمد صولة كأفضل لاعب في المباراة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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