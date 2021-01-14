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“برشلونة” يتجاوز “سوسيداد” ويعبر لـ”نهائي السوبر”

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح “برشلونة” في التأهّل إلى الدور النهائي من “السوبر الإسباني”، بعدما تجاوز مضيفه “ريال سوسيداد”، على ملعب “نويفو اركانخيل، في إطار الدور نصف النهائي.

ودخل “برشلونة” اللقاء في ظلّ غياب نجمه الأول، ليونيل ميسي، الذي تعرض للإصابة، ورغم ذلك، استطاع الفريق الكتالوني افتتاح النتيجة في الدقيقة الـ 39، عن طريق فرانك دي يونغ.

وجاء ردّ أصحاب الأرض في الشوط الثاني بهدف من علامة الجزاء، بتوقيع ميكيل أيار زبال، لتمتد المباراة للشوطين الإضافيين، دون أي تغيير في النتيجة.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي انتهت لصالح “برشلونة” بثلاث ركلات ناجحة مقابل اثنتين، وشهدت تألقًا للحارس، تير شتيغن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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