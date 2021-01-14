الريال يسعى لضرب موعد مع برشلونة في نهائي الكأس

يسعى ريال مدريد لبلوغ الدور النهائي من كأس السوبر الإسباني عندما يحل مساء اليوم ضيفا على اتلتيك بيلباو على ملعب لا روزاليدا لحساب الدور النصف النهائي.

ويسعى النادي الملكي للحفاظ على لقبه الذي توج به الموسم الماضي على حساب جاره أتلتيكو مدريد، من جهته سيحاول اتلتيك بيلباو استغلال تذبذب مستوى الريال لبلوغ الدور النهائي ومواجهة برشلونة

وسيدخل المرينغي لقاء اليوم بالتشكيلة المثالية فرجال زيدان يعرفون جيدا قيمة هذه المواجهة ولقاء الغريم البرسا في النهائي الذي سيقام في السابع عشر من هذا الشهر في ملعب لاكازا نوخا.

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