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الريال يسعى لضرب موعد مع برشلونة في نهائي الكأس

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يسعى ريال مدريد لبلوغ الدور النهائي من كأس السوبر الإسباني عندما يحل مساء اليوم ضيفا على اتلتيك بيلباو على ملعب لا روزاليدا لحساب الدور النصف النهائي.

ويسعى النادي الملكي للحفاظ على لقبه الذي توج به الموسم الماضي على حساب جاره أتلتيكو مدريد، من جهته سيحاول اتلتيك بيلباو استغلال تذبذب مستوى الريال لبلوغ الدور النهائي ومواجهة برشلونة

وسيدخل المرينغي لقاء اليوم بالتشكيلة المثالية فرجال زيدان يعرفون جيدا قيمة هذه المواجهة ولقاء الغريم البرسا في النهائي الذي سيقام في السابع عشر من هذا الشهر في ملعب لاكازا نوخا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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