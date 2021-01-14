هيئة الشباب تسعى للنهوض بالمؤسسات الرياضة في الجنوب

عقد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الدكتور بشير القنطري اجتماعا جمعه مع النائب بالمجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان، ورئيس رابطة أندية الجنوب، ورئيس فرع الهيئة في أوباري، وبعض رؤساء أندية الجنوب.

وبحث الاجتماع بعض الأفكار التي من شأنها النهوض بالمؤسسات الرياضة في جنوب البلاد.

وبحسب الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فقد استعرضت الأندية مطالبها بغية حلحلة جميع المشاكل التي تخص القطاع الرياضي في جنوب البلاد.

وأكد القنطري على ضرورة تشجيع الشباب في المرحلة الحالية لإبراز إمكانياتهم ومشاركتهم في النهوض بمستوى البنية التحتية.

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