بنغازي .. تحديد موعد انطلاق بطولة السلام الودية لكرة القدم

بنغازي 15 يناير 2021 (وال)-حددت اللجنة المنظمة لبطولة السلام الودية لكرة القدم الإثنين المقبل موعدًا لانطلاق البطولة التي تشهد مشاركة “6” فرق تم تقسيها على مجموعتين.

هذا وتضم المجموعة الأولى فرق: الأهلي بنغازي، خليج سرت، التحدي، فيما تضم المجموعة الثانية فرق: النصر، الشط، الهلال.

وستفتتح منافسات البطولة على ملعب شهداء بنينا؛ بلقاء الأهلي بنغازي وخليج سرت، وتتواصل مباريات المجموعة الخميس بلقاء التحدي والخليج، وتختتم بلقاء الأهلي بنغازي والتحدي الأحد، كما تنطلق مباريات المجموعة الثانية بلقاء النصر والشط يوم الثلاثاء، فيما ستكون مواجهة الهلال والشط الجمعة، وتختتم بلقاء الهلال والنصر الإثنين، وستقام البطولة من دون تحديد لقب أو جمع نقاط، والهدف منها استعدادات الأندية من مختلف مدن ليبيا لمنافسات الدوري الليبي الممتاز. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال