المنتخب يضع اللمسات الأخيرة قبل بداية مغامرته في “الشان”

تقرير 218

اقترب موعد الحسم، وبات المنتخب الوطني جاهزًا للمُنافسة في كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين، والبداية ستكون أمام منتخب النيجر، يوم الأحد، وهي الموقعة الأولى التي ستكون المرآة التي تعكس شكل المنتخب في مشوار “الشان”.

وسيكون على المدرب، زوران فيليبوفيتش، أن يُثبت نفسه في هذه البطولة أولاً، فاتحاد الكرة وفّر له جميع الإمكانات، وأبرزها معسكر في الكاميرون، وكذلك مُباراة ودية مع منتخب زامبيا قبل انطلاق المنافسات.

كما ستكون أمام اللاعبين فرصة ذهبية؛ لمصالحة الجماهير الليبية، الغاضبة من خيبات الأمل المُتكرّرة لـ”فرسان المتوسط” في التصفيات الأفريقية.

مُباراة النيجر ستكون مفتاح البطولة؛ فالفوز فيها سيكون له أثر إيجابي على لاعبي المنتخب الوطني، الذين استعدوا جيدًا لهذه البطولة.

بدوره، فإن “فيليبوفيتش” جرّب أكثر من خطة لعب في مباراة زامبيا الوُدّية، وقام بإقحام تشكيلتيْن في المباراة لاختيار الأفضل.

وبكل تأكيد؛ فإن ملامح التشكيل الأساسي باتت واضحة للمدرّب المونتنيغري.

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