“الوفاق” يُقدّم مدرّبه الجديد.. زياد التومي

قدمت إدارة نادي “الوفاق اجدابيا” المدرّب الجديد للفريق الأول، زياد التومي، خلال مؤتمر صحفي، أُقيم في مقر النادي.

وشهد المؤتمر، تقديم مُدرّب الحرّاس علي بن اعتيقة، فيما أكد “التومي” أن تعاقده مع “الوفاق” جاء نظرًا للشعبية الكبيرة للفريق داخل مدينة “اجدابيا”.

وأضاف أنه يتمنى أن يستفيد منه اللاعبون، للظهور بصورة مُشرّفة خلال منافسات دوري الدرجة الأولى، كما أشار إلى أنه سيُعطي الفرصة لمن يستحقها فقط.

واختتم “التومي” تصريحاته، بأن هدفه، هو وإدارة نادي “الوفاق”، يتمثّل في الصعود بالفريق إلى الدوري الممتاز، مع نهاية الموسم.

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