اخبار الرياضة

“الوفاق” يُقدّم مدرّبه الجديد.. زياد التومي

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدمت إدارة نادي “الوفاق اجدابيا” المدرّب الجديد للفريق الأول، زياد التومي، خلال مؤتمر صحفي، أُقيم في مقر النادي.

وشهد المؤتمر، تقديم مُدرّب الحرّاس علي بن اعتيقة، فيما أكد “التومي” أن تعاقده مع “الوفاق” جاء نظرًا للشعبية الكبيرة للفريق داخل مدينة “اجدابيا”.

وأضاف أنه يتمنى أن يستفيد منه اللاعبون، للظهور بصورة مُشرّفة خلال منافسات دوري الدرجة الأولى، كما أشار إلى أنه سيُعطي الفرصة لمن يستحقها فقط.

واختتم “التومي” تصريحاته، بأن هدفه، هو وإدارة نادي “الوفاق”، يتمثّل في الصعود بالفريق إلى الدوري الممتاز، مع نهاية الموسم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك