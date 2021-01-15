في ديربي العاصمة.. “لاتسيو” يلتقي “روما”

سيكون محبو الكرة الإيطالية على موعد مع قمةٍ من قمم هذا الأسبوع، تلك التي تجمع “لاتسيو”، و”روما” في ديربي العاصمة على ملعب الأولمبيكو.

ولا يمرّ “لاتسيو” بمرحلة زاهية مثل الموسم الماضي، حيث يحتلّ “فريق المدرب سيموني انزاغي”، المركز الثامن برصيد 28 نقطة، ويُمثّل الفوز في هذه القمة، أهميةً كبيرةً له، إن أراد الاقتراب من المراكز الأربعة الأولى المؤهّلة لدوري أبطال أوروبا.

وفي الجهة المقابلة؛ يبدو “فريق المدرب البرتغالي فونسيكا”، في وضعية أفضل، ويملك في رصيده 34 نقطة، ويبتعد عن صاحب المركز الثاني “الإنتر” بفارق ثلاث نقاط، أمّا عن المتصدّر “ميلان” فتفصله ست نقاط فقط، ممّا يعني أن “الذئاب” قد بدأ طموحهم يرتقي للمُنافسة على لقب الدوري الإيطالي هذا العام.

أسبوعٌ مهمٌ للكرة الإيطالية، فاليوم يشهد قمة “لاتسيو وروما”، والأحد يشهد يوم “ديربي إيطاليا” بين “يوفنتوس والإنتر”.

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