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“النجم الساحلي” يتعاقد مع المدرّب لسعد الدريدي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقدت إدارة “النجم الساحلي” مع المدرب التونسي، لسعد الدريدي؛ للإشراف على الفريق الأول لمدة موسم ونصف.

وتعاقدت الإدارة مع الدريدي خلفًا للمدرّب جورفان فييرا، الذي أُقيل، الاثنين الماضي؛ بسبب تواضع نتائج الفريق.

وكان “الدريدي” مدربًا للنادي “الأفريقي”، قبل أن يُقدّم استقالته إلى الإدارة، بعد تدهور النتائج في الفترة الأخيرة، إذ قال إنه يرغب في إفساح المجال لغيره من أجل قيادة “الأفريقي” لتحقيق نتائج أفضل.

وعن تعاقده مع “النجم الساحلي”، قال “الدريدي” إنه سيعيد بريق الفريق لما كان عليه.
وسبق أن درب “الدريدي” عدة أندية في تونس هي “أمل حمام سوسة، والملعب التونسي، والملعب القابسي، والبنزرتي، والص

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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