الشلماني: وفد من الاتحاد الإفريقي سيزور طرابلس لدراسة رفع الحظر عن الملاعب الليبية

أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على تشكيل لجنة لزيارة ليبيا؛ لدراسة إمكانية رفع الحظر على الملاعب الليبية والسماح باحتضان المنافسات القارية.

وأضاف الشلماني في تصريحات نقلتها قناة ليبيا الرياضية الجمعة، أن اللجنة ستدرس أوضاع الملاعب والمرافق الرياضية بشكل مستعجل، حتى تتمكن المنتخبات والأندية الليبية من اللعب على أراضيها، وإنهاء المظالم التحكيمية وعناء السفر.

ونوه الشلماني، إلى أن بعض الدول عارضت هذا القرار، ووجدنا موافقة من المغرب ومصر وموريتانيا والصومال وجيبوتي وبوريكنا فاسو وتشاد، داعيا الجميع للتحلي بالمسؤولية؛ لإنجاح الأمر.

يذكر أن وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد زار ليبيا في يناير عام 2018؛ لدعم الاتحاد الليبى لكرة القدم، وحضر مباراة لنادي الاتحاد والشرارة بحضور الجمهور.

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