سلة الهلال تحت 14 عامًا تتفوق على النجم الأزرق وديًا

بنغازي 16 يناير 2021 (وال)-تمكن فريق الهلال لكرة السلة تحت 14 عامًا من التفوق وديًا على جاره النجم الأزرق بفارق ( 7 ) نقاط، وبواقع ( 36 ) مقابل ( 29 ) نقطة ، في مباراة جمعت الفريقين الجمعة بقاعة نادي الهلال.

المباراة توسطها الحكمان إبراهيم البرعصي، ومحمد سكرانة، رغم من إنها مباراة ودية لفرق صغرى، إلا أنها جاءت سريعة ومثيرة من جانب لاعبي الفريقين، الربع الأول من المقابلة حسمه فريق الهلال لمصلحته بفارق نصف سلة، وبواقع ( 5 ) مقابل ( 4 ) نقاط، حيث تناوب على تسجيل نقاط الهلال أحمد الفيتوري، وصالح أعميش، فيما سجل سلات النجم الأزرق اللاعب محمد علاء الدين الزوي.

في الربع الثاني، تحسن أداء النجم الأزرق أكثر، وتمكن من الظفر به بنتيجة ( 10 ) مقابل( 5 ) نقاط، لتكون نتيجة الشوط الأول بتقدم النجم الأزرق بنتيجة(14)مقابل(10) نقاط.

هذا وسجل نقاط النجم الأزرق كل من أنس الفايدي، ومحمد فوزي الساحلي، ونزار الرعيض، وعمر عبد السلام الشركسي، بينما سجل نقاط الهلال الخمس كل من أحمد الفيتوري، ومصطفى بوغالية.

في الربع الثالث، عاد الهلال مجددًا ليحقق الفوز مثلما حققه في الربع الأول، وذلك بفارق (7) نقاط، بواقع (12) مقابل (5) نقاط، وسجل نقاط الهلال مختار الورفلي، ومصطفى بوغالية، ومعاد بركه)، وإسلام الجهاني، فيما سجل للنجم محمد فوزي الساحلي، وأنس الفايدي.

وفي الربع الرابع والأخير، حسمه الهلال لصالحه بنتيجة (14) مقابل(10) نقاط، لتكون النتيجة النهائية للقاء لمصلحة الهلال (36) مقابل(29) نقطة.

هذا وقد تناوب على تسجيل نقاط الهلال في الربع الأخير أحمد الفيتوري، وأحمد الفقيه، مؤيد باله، ويعقوب الفقيه، فيما سجل نقاط النجم محمد فوزي الساحلي، وأنس الفايدي، ومهند بن حليم، وبهاء ناصر الصرماني.

وتميز في هذا اللقاء لاعب الهلال أحمد الفيتوري بتسجيله (13) نقطة، يليه لاعب النجم الأزرق محمد الساحلي بتسجيله (10) نقاط، وثالثًا لاعب النجم الأزرق أنس الفايدي بتسجيله (8) نقاط. (وال- بنغازي) س أ / ر ت

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