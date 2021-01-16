إصابة مُدرّب “سان جيرمان” بـ”كورونا”.. وخضوعه للعزل الصحي

أعلن “باريس سان جيرمان” عن إصابة مدربه الجديد، ماوريسيو بوتشيتينو، بفيروس “كورونا”، قبل مباراة الفريق أمام “إنجييه”، في الأسبوع الـ 20 من الدوري الفرنسي.

وذكر النادي الفرنسي، عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي، “تويتر”، أن المدرب سيخضع للعزل الصحي الذاتي، مُتقيدًا بالبروتوكول الصحي الذي وضعته وزارة الصحة الفرنسية فيما يخص المصابين بالفيروس.

وسيقود المدرب جوسيس بيراز فريق “باريس سان جيرمان” في مباراته أمام “إنجييه”، في الدوري إلى حين تعافي “بوتشيتينو” من “كورونا”.

وتعاقد “باريس سان جيرمان” مع “بوتشيتينو”، بديلاً للمدرب الألماني، توماس توخيل، الذي قرر إقالته في الفترة الماضية.

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