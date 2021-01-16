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منتخب المحليين يضع لمساته الأخيرة قبل مواجهة النيجر

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يُواصل منتخب المحليين تدريباته اليومية في “دوالا” الكاميرونية؛ استعدادًا لمواجهة النيجر، في افتتاح مباريات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين.

ويدخل فريق المدرب زوران فيليبوفيتش، المباراة مُفتقدًا لجهود مُهاجمه خالد مجدي، الذي تعرض للإصابة، وقرّر الجهاز الفني والإداري منحه الإذن لمغادرة البعثة، والذهاب إلى مصر، وإجراء الكشوفات الطبية.

ويبدأ منتخب المحليين البطولة بغية المنافسة وإعادة سيناريو 2014، الذي كان التتويج فيه مصدرًا لسعادة الليبيين، دون إغفال المشاركة الإيجابية، التي كانت في البطولة نفسها في عام 2018، عندما وصل المنتخب للدور نصف النهائي.

وتُشكّل البداية من النيجر، أهميةً كبيرةً لمحبي المنتخب، حيث سيعطي تحقيق النقاط الثلاث في هذه المباراة الفريق دفعةً معنويةً كبيرةً للمُنافسة على اللقب الأفريقي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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