“المستقبل” يُواصل الاستعداد لدوري الدرجة الأولى

يُواصل فريق “المستقبل” في الجميل سلسلة نتائجه الإيجابية بقيادة المدرب الحبيب مبارك ومساعده فؤاد الغمد.

وبعد أن تعادل “المستقبل”، في لقائه الأول، مع فريق “اليرموك”، وفاز بثلاثية نظيفة على “الترسانة”؛ واجه في ثالث مبارياته، “الشاطئي تليل”، وانتهت المباراة بنتيجة التعادل السلبي.

ويسعى فريق “المستقبل” إلى بلوغ أقصى درجات الجاهزية والمُنافسة بقوة.

وعلى هامش المباراة وبين شوطيها؛ تم تكريم رئيس مجلس إدارة نادي “المستقبل”، المهندس علي المشمر، من قبل رئيس إدارة نادي “الشاطئ تليل”، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي “الوفاق” في صبراتة.

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