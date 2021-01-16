هيئة الشباب والرياضة ترحب بزيارة وفد الكاف

رحبت الهيئة العامة الشباب والرياضة بنتائج اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد الكاف وما أسفر عنه من تشكيل لجنة لزيارة ليبيا.

وأكدت الهيئة في بيان لها أنها بصدد تشكيل لجنة مستعجلة بالتنسيق مع الاتحاد الليبي لكرة القدم، كما عبرت الهيئة عن شكرها للدول التي ساندت بإصدار قرار بالموافقة على زيارة ليبيا، وهي المغرب، مصر، موريتنا، الصومال، جبيوتي، بوركينا، تشاد.

وعبرت الهيئة عن أملها في هذه الزيارة، التي تنتظر الجماهير الرياضية الليبية عموما ولاعبو كرة القدم خصوصا، نتائجها الإيجابية بما يرفع عن كاهل دولة ليبيا المصروفات المالية الباهظة التي ترهق خزينة الدولة.

يذكر أن آخر مباراة دولية أقيمت للمنتخب الوطني كانت عام 2013 أمام منتخب التوغو، وانتهت بفوز فرسان المتوسط بهدفين نظفين وذلك في إطار تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2014.

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