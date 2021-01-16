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منتخب الناشئين يصل الجزائر للمشاركة ببطولة شمال أفريقيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت بعثة المنتخب الوطني للناشئين إلى الجزائر تمهيدا للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها المغرب في العام الحالي.

ويستعد منتخب الناشئين طوال الفترة الماضية بمجموعة من المعسكرات الداخلية والخارجية لضمان المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين لنهائيات بطولة أمم أفريقيا.

وكان منتخب الشباب قد شارك قبل حوالي شهر في بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت في تونس وفقد فرصة التأهل لبطولة أمم أفريقيا في الأمتار الأخيرة وظهر بصورة قوية تحت قيادة المدرب عياد القاضي وكوكبة من اللاعبين الشبان البارزين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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