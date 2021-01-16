منتخب الناشئين يصل الجزائر للمشاركة ببطولة شمال أفريقيا

وصلت بعثة المنتخب الوطني للناشئين إلى الجزائر تمهيدا للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها المغرب في العام الحالي.

ويستعد منتخب الناشئين طوال الفترة الماضية بمجموعة من المعسكرات الداخلية والخارجية لضمان المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين لنهائيات بطولة أمم أفريقيا.

وكان منتخب الشباب قد شارك قبل حوالي شهر في بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت في تونس وفقد فرصة التأهل لبطولة أمم أفريقيا في الأمتار الأخيرة وظهر بصورة قوية تحت قيادة المدرب عياد القاضي وكوكبة من اللاعبين الشبان البارزين.

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