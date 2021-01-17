ترشيح رامي مالك لفيلم عن قصة حياة محمد صلاح

أعلن نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ترشيحه الممثل العالمي رامي مالك صاحب الأصول المصرية، لتجسيد قصة حياته في فيلم تمثيلي.

وأوضح صلاح خلال حواره مع شبكة “سكاي سبورتس”، “لا أعرف لكن واثق أنه سيكون فيلم وثائقيا ممتعا بالنظر للمكان الذي جئت منه والقيام بأشياء للمرة الأولى، سيكون ممتعا لكن أنا لم أفكر في هذا الأمر من قبل، ومن الصعب علي أن أختار”.

وعند تذكير النجم العالمي، محمد صلاح، بالممثل الأمريكي صاحب الأصول المصرية رامي مالك لتجسيد قصة حياته فأوضح صلاح “نعم رامي مالك، سيكون اختيارا جيدا للفيلم، كنت أتحدث معه في حفل مجلة “التايم”، وهو يتحدث العربية قليلا ويعرف الثقافة وكيفية القيام بهذا الدور بشكل جيد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية