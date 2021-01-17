برشلونة يبحث عن لقبه الأول تحت قيادة كومان

يسعى برشلونة مساء اليوم للتتويج بلقبه الأول تحت قيادة المدرب رونالد كومان عندما يواجه أتلتيك بيلباو على ملعب لاكارتوخا في نهائي السوبر الإسباني.

وأطاح الفريق الكتالوني بريال سويسداد في الدور نصف النهائي ويسعى للتويج باللقب على حساب خصم عنيد وهو أتلتيك بيلباو الذي أطاح بريال مدريد في المربع الذهبي.

ومن المتوقع عودة ميسي في مباراة اليوم والذي كان غائبا عن مواجهة سويسداد حيث حضر نجم البلوغرانا تدريبات أمس وأكد المدرب رونالد كومان في المؤتمر الصحفي أن مشاركة ميسي في هذه المباراة ستكون بيده.

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