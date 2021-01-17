في ديربي إيطاليا المُشتعل.. الإنتر يصطدم باليوفي

تتجه الأنظار في قمة الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي صوب ملعب الجوزيبي مباتزا لمتابعة لقاء إنتر وضيفه يوفنتوس.

وسيكون لديربي الكرة الإيطالية اليوم طعم آخر فمنذ سنوات لم يكن اليوفي متأخرا في الترتيب إذ يحل في المركز الرابع عندما يواجه الإنتر ويسعى البيانكونيري للضغط أكثر على المتصدر ميلان من أجل العودة للمنافسة والحفاظ على لقبه للموسم العاشر على التوالي

ومن جهته سيدخل النيراتزوري بشعار الفوز ولا بديل عنه فالفريق يشهد انتعاشة هذا الموسم والفوز على حساب يوفنتوس سيعطيهم دافعا أكبر للتتويج باللقب، وسيدخل الإنتر مباراة اليوم بكل نجومه فكونتي سيسعى للنيل من فريقه السابق بعدما أطاح به الموسم الماضي ذهابا وإيابا.

قمة اليوم لن تقبل القسمة على اثنين فالفريقان يسعيان لحصد النقاط الثلاث لأن التعادل لا يخدم الفريقين اللذين يهدفان للتتويج باللقب وفي حال انتهى اللقاء بنتيجة التعادل فسيكون ميلان أكبر المستفيدين لأنه سيبتعد بالصدارة عن جاره الإنتر وعن بطل آخر تسع نسخ من الدوري يوفنتوس.

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