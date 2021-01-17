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منتخب الناشئين يباشر تحضيراته لبطولة شمال أفريقيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشر منتخب الناشئين تدريباته في العاصمة الجزائرية تحضيرا للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا في المغرب العام الحالي.

ويسعى منتخب الناشئين إلى الوصول لأقصى درجات الجاهزية للمنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين لنهائيات أمم أفريقيا.

وتمثل هذه البطولة أهمية كبيرة لمنتخب الناشئين لاكتشاف مجموعة جديدة من المواهب واختبارهم في قادم الاستحقاقات.

وكان منتخب الشباب قد شارك قبل حوالي شهر ونصف في بطولة شمال أفريقيا في تونس وقدم عروضا قوية وكان قريبا من التأهل لأمم أفريقيا حيث فقد فرصته في مباراته الأخيرة أمام تونس بعد الخسارة بهدف دون مقابل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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