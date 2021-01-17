منتخب الناشئين يباشر تحضيراته لبطولة شمال أفريقيا

باشر منتخب الناشئين تدريباته في العاصمة الجزائرية تحضيرا للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا في المغرب العام الحالي.

ويسعى منتخب الناشئين إلى الوصول لأقصى درجات الجاهزية للمنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين لنهائيات أمم أفريقيا.

وتمثل هذه البطولة أهمية كبيرة لمنتخب الناشئين لاكتشاف مجموعة جديدة من المواهب واختبارهم في قادم الاستحقاقات.

وكان منتخب الشباب قد شارك قبل حوالي شهر ونصف في بطولة شمال أفريقيا في تونس وقدم عروضا قوية وكان قريبا من التأهل لأمم أفريقيا حيث فقد فرصته في مباراته الأخيرة أمام تونس بعد الخسارة بهدف دون مقابل.

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