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القريو يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لبناء الأجسام

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

تم اليوم انتخاب السيد رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام السيد عادل القريو لمنصب نائب الرئيس في الاتحاد العربي وذلك خلال الاجتماع الإنتخابي الذي عقد في جمهورية مصر بعد منافسة قوية بين خمسة مرشحين
وسيبقى القريو نائبا لرئيس الاتحاد العربي لبناء الأجسام لمدة 4 سنوات قادمة

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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