بهدف من “نجم الفريق”.. الهلال يفوز ودياً على الأخضر

حقق الهلال الفوز وديا على حساب الأخضر بهدف دون مقابل على ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء، حيث سجل هدف المباراة الوحيد قائد الفريق ونجمه فيصل البدري في الشوط الأول.

وكان الهلال قد خاض مباراة ودية قبل أسبوع جمعته بفريق الأخضر في ملعب شهداء بنينا وانتهت بتفوق أزرق بنغازي بثلاثية نظيفة.

ويسعى فريق الهلال للوصول إلى أقصى درجات الجاهزية قبل انطلاق الدوري الممتاز كذلك تمثيل البلاد في منافسات البطولة العربية للأندية في حين يتأهب الأخضر لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز في الخامس والعشرين من شهر يناير الحالي.

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