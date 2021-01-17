للمشاركة في بطولة السلام.. بعثة خليج سرت تصل بنغازي

وصلت إلى مدينة بنغازي بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي خليج سرت، وذلك للدخول في معسكر تحضيري بالمدينة استعدادا للدوري الليبي الممتاز.

وسيشارك الفريق خلال وجوده في بنغازي في منافسات بطولة السلام الودية التي ينظمها ويشرف عليها عدد من أندية بنغازي.

وسيفتتح خليج سرت مشاركته في البطولة بلقاء الأهلي بنغازي يوم غد الاثنين على أرضية ملعب شهداء بنينا.

وستشهد البطولة مشاركة 6 فرق قُسمت على مجموعتين تضم الأولى الأهلي بنغازي والتحدي وخليج سرت، فيما تضم الثانية النصر والهلال والشط.

وتهدف البطولة إلى لمّ الشمل والاحتكاك والاستعداد لمنافسات الدوري بعيدا عن رصد الألقاب والبطولات.

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