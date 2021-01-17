المنتخب الوطني يتعادل سلبياً أمام النيجر

تعادل المنتخب الوطني سلبياً مع نظيره منتخب النيجر، الأحد، في أولى مبارياته بكأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين.

وقدّم فرسان المتوسط أداء جيدا في الشوط الأول من المباراة، وكانوا قريبين جدا من افتتاح النتيجة، لكن اللاعبين فشلوا في هز الشباك.

وأثّر العامل البدني على أداء لاعبي منتخبنا في الشوط الثاني، ولم يجدوا فرصاً تُذكر، عكس منتخب النيجر الذي استفاد من المساحات وكان خطيراً على مرمى المنتخب، لكن أحمد عزاقة كان حاسماً في أكثر من مناسبة وصد أكثر من هدف مؤكد.

وانتهت المباراة بنتيجة التعادل السلبي، ليضيف كل فريق نقطة لرصيده في بداية المشوار في الشان.

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