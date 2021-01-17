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المنتخب الوطني يتعادل سلبياً أمام النيجر

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعادل المنتخب الوطني سلبياً مع نظيره منتخب النيجر، الأحد، في أولى مبارياته بكأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين.

وقدّم فرسان المتوسط أداء جيدا في الشوط الأول من المباراة، وكانوا قريبين جدا من افتتاح النتيجة، لكن اللاعبين فشلوا في هز الشباك.

وأثّر العامل البدني على أداء لاعبي منتخبنا في الشوط الثاني، ولم يجدوا فرصاً تُذكر، عكس منتخب النيجر الذي استفاد من المساحات وكان خطيراً على مرمى المنتخب، لكن أحمد عزاقة كان حاسماً في أكثر من مناسبة وصد أكثر من هدف مؤكد.

وانتهت المباراة بنتيجة التعادل السلبي، ليضيف كل فريق نقطة لرصيده في بداية المشوار في الشان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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