اليابان.. رئيس الوزراء يؤكد استمرار الاستعدادات لتنظيم أولمبياد طوكيو

رئيس وزراء اليابان، يوشيهيدي سوجا، تعهد بالمضي قدما في الاستعداد لتنظيم أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، رغم المعارضة المتزايدة لاستضافة الحدث في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال سوجا خلال كلمته في افتتاح دورة برلمانية جديدة اليوم الاثنين: “سنمضي قدما وبكل عزم وإصرار في الاستعداد وتطبيق إجراءات للحماية من العدوى واستضافة حدث من أجل جلب الأمل والتشجيع للعالم”.

وتأتي تصريحات سوجا، في أعقاب استطلاعات للرأي، كشفت أن أكثر من 80% من اليابانيين يؤيدون تأجيل الدورة الأولمبية مرة أخرى أو إلغاءها.

وكان من المقرر إقامة الدورة في العام الماضي، لكنها تأجلت إلى صيف العام الحالي، بسبب الأزمة الصحية العالمية مع استمرار تفشي فيروس كورونا الذي نشر الرعب حول العالم. وفقا لماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

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