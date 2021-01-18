رحيل رئيس نادي الاتحاد الدكتور جمال الجعفري متأثرًا بفيروس كورونا

طرابلس 17 يناير 2021 (وال)-تُوفي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الدكتور جمال الجعفري اليوم الإثنين، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويعد الجعفري البالغ من العمر (58) عامًا، أحد الشخصيات الرياضية الاعتبارية في البلاد، حيث تقلد العديد من المناصب الرياضية، لعل أبرزها رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي عام 2000، وعضو المكتب التنفيذي في تلك الفترة، وترأس الاتحاد الليبي في مناسبتين الأولى من 2005 حتى 2009، والثانية كانت عام 2017.

هذا ولعب الراحل في العديد من الأندية فيما مضى، وهي الاتحاد، والأولمبي، والترسانة، واليرموك، قدم خلالها مستويات طيبة، لاسيما وأن الراحل يُعد من أبناء ومدرسة نادي الاتحاد. (وال-طرابلس) س أ/ ر ت

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