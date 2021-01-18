اهتمام كبير من إدارة “الاتحاد المصراتي” بـ”الفئات السنّية”

يعتبر “الاتحاد المصراتي” من أبرز الأندية المهتمة بالناشئين وصقل المواهب الشابة بمختلف الفئات السنّية، مما جعل من فريق الشباب بالنادي أحد أقوى فرق مصراتة والمنطقة الوسطى بصفة عامة.

وضمن تحضيراته للموسم الجديد؛ خاض “أبناء الهمالي الشيباني” مباراتهم الودّية الخامسة، التي كانت أمام فريق شباب “المحلة” وانتهت بفوزهم بهدفين مقابل هدف، على الرغم من الأداء الجيد لشباب “المحلة”.

ويسعى الجهاز الإداري والفني لشباب “الاتحاد المصراتي” لبناء فريق قوي ومتجانس، حتى يكون رافدًا للفريق الأول في صناعة لاعبين أكفاء وجديرين بتشريف مؤسّستهم الرياضية.

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