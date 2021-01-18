“فيليبوفيتش” يتحدث لـ”218″ عن نقاط الضعف والقوة بمباراة “الفرسان” أمام النيجر

تحدث مدرب المنتخب الوطني، زوران فيليبوفيتش، لـ”218″ عن مباراتهم أمام النيجر وقال: كنت أتوقع أن ينهار الفريق بدنيًا في نهاية المباراة، لكن اللاعبين قدّموا ما لديهم، وفي الشوط الأول قدم المنتخب أداء جيدًا.

وأضاف: سنحت لنا أكثر من فرصة لتسجيل الهدف الأول وأيضا الثاني؛ لكن لسوء الحظ لم نتمكّن من ذلك، ولو استطعنا تسجيل الهدف لاختلفت الأمور.

وعن أداء منتخب النيجر، أردف “فيليبوفيتش”: بكل تأكيد لدينا مشكلات في الشوط الثاني من الناحية البدنية، منتخب النيجر فرض علينا طريقة لعبه بالكرات الطويلة، وجعلنا نلعب في مناطقنا، لم نكن نملك الطاقة الكافية لخروج الدفاع إلى الأمام، لكن الخصم لم يصنع فرصًا كبيرة وجميع هجماته كانت خارج منطقة الجزاء.

وتابع: المباراة الأولى في البطولة دائما هي الأصعب، تابعت مباراة الكونغو مساء أمس، وتابعت أداء لاعبي المنتخبين، وسنرى ما يمكن أن نُقدّمه في المواجهة المقبلة، والنقطة الأهم هي أن يتجاوز لاعبونا التراجع البدني.

واختتم بالقول: لاعبو المنتخب يملكون التركيز المطلوب، ومن خلال التدريبات سننفذ التكتيك المطلوب؛ لأننا نملك الخامة والموهبة لتنفيذ الخطة في المباراة.

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