نتيجة تعرضه لإصابة خطيرة إثر اصطدامه بعمود إنارة، وبعد عامين من الغياب عاد أحمد ربيع نهاية الأسبوع الماضي للملاعب، ليتعرض لإصابة جديده وبسيناريو مشابه للإصابة السابقة.

وتعرض لاعب الجزيرة الإماراتي الشاب، أحمد ربيع، لإصابة جديدة عقب ارتطامه بقائم مرمى الفريق المنافس فر خورفكان في الدوري المحلي لكرة القدم.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر سوء حظ غريب يلاحق اللاعب الإماراتي، إثر تعرضه لإصابتين قويتين خلال أقل من 3 أعوام، حيث عاد لتوه من إصابة غاب على إثرها منذ مارس 2019 بعد اصطدام رأسه بعمود إنارة خلال مباراة ودية للجزيرة أمام فريق الإمارات.

وحينها، بلع ربيع لسانه وأصيب بنزيف في الدماغ، لكن تدخل الأطباء أنقذ اللاعب من موت محقق.

وعن إصابة ربيع الجديدة، قال نادي الجزيرة في بيان نشره على حسابه في “تويتر”، إن “الفحص الطبي المبدئي الذي أجراه الطاقم الطبي على أحمد ربيع، كشف عن وجود كدمة في الساق اليسرى، وسيخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة لتحديد طبيعة الإصابة والبرنامج العلاجي اللازم”. وفقا لما ذكرت قناة “روسيا اليوم”.

غاب عامين تقريباً بعد إصابته بسبب اصطدامه بعمود الإنارة..

وبعد عودته.. أحمد ربيع يصطدم بالقائم ويسقط مصاباً#خورفكان_الجزيرة#دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/0g20zh7pG8 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 16, 2021

تحديث عن أحمد ربيع كشف الفحص الطبي المبدئي الذي أجراه الطاقم الطبي على أحمد ربيع عن وجود كدمة في الساق اليسرى، وسيخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة لتحديد طبيعة الإصابة والبرنامج العلاجي اللازم. pic.twitter.com/svxtNk1NPK — نادي الجزيرة (@AlJazira_uae) January 16, 2021

The post فيديو.. لاعب إماراتي غاب عن الملاعب عامين نتيجة اصطدامه بعمود وعند عودته ارتطم بالقائم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا