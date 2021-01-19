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ثنائية “إبراهيموفيتش” تُثبّت أقدام “ميلان” في الصدارة

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل “ميلان” صدارته للدوري الإيطالي، بعدما تجاوز مضيفه “كالياري”، على ملعب “سردينيا آرينا” ضمن الجولة الـ 18.

وتمكّن “ميلان” من مُواصلة تألقه هذا الموسم، حيث دخل اللقاء، وعيونه عن النقاط الثلاث؛ لنسيان عثرته أمام “يوفنتوس”، التي كانت الخسارة الأولى له هذا الموسم.

واستطاع “الروسونيري” تجاوز عثرته الأخيرة بفوزه على “كالياري” بثنائية نظيفة، جاءت بإمضاء زلاتان إبراهيموفيتش، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة السابعة من علامة الجزاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 52.

ورفع الفريق “اللومباردي”، بهذه النتيجة، رصيده للنقطة الـ 43 في صدارة الترتيب، وبفارق ثلاث نقاط عن جاره “الإنتر” صاحب المركز الثاني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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