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بعد تجربة غير موفقة في السعودية.. “البدري” يعود إلى “الترجي”

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقدت إدارة “الترجي” الرياضي التونسي، مساء أمس، مع المهاجم أنيس البدري، بعد أن أنهى تعاقده مع “اتحاد جدة”، السعودي.

ووصل “البدري” إلى تونس، مساء الأحد، وأجرى، صباح أمس، الفحوصات الطبية؛ قبل أن ينضمّ إلى صفوف فريقه السابق “الترجي” الرياضي، بعقد يمتد لموسم ونصف، قابل للتجديد.

ويعدّ “البدري” أحد أبرز لاعبي فريق “باب سويقة”، سابقًا، قبل أن يُقرّر الرحيل عن الفريق، في مطلع يناير العام الماضي، حيث اختار الدوري السعودي وجهةً له، لكن اللاعب التونسي لم يتأقلم في السعودية؛ ليعود إلى “الترجي”، الذي يعاني كثيرًا، خاصة في دوري أبطال أفريقيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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