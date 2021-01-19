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“أرسنال” يتجاوز “نيوكاسل” بثلاثية في “البريميرليغ”

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق “أرسنال” فوزًا عريضًا على ضيفه “نيوكاسل يونايتد” ضمن الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الإمارات.

وانتهى الشوط الأول سلبي النتيجة، لكن الغابوني، بيير ايمريك اوباميينغ؛ استطاع افتتاح النتيجة في الدقيقة الـ 50، قبل أن يضيف بوكايو ساكا، الهدف الثاني، لـ”الغانرز”، في الدقيقة الـ 60؛ ليعود “اوباميينغ” ويحرز الهدف الثالث في الدقيقة الـ 77.

فوزٌ؛ رفع به “أرسنال” رصيده للنقطة الـ 27 في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد “نيوكاسل” عند النقطة الـ 19 في المركز الـ 15.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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