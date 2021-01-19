في قمة “حماسية”.. “تشيلسي” يحل ضيفًا على “ليستر سيتي”

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية، مساء اليوم، صوب ملعب “ووكرز”؛ لمتابعة قمة الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يحلّ “تشيلسي” ضيفًا على “ليستر سيتي”.

ويسعى “البلوز”، من خلال لقاء اليوم، إلى الإطاحة بـ”ليستر”، والاقتراب أكثر من قمة جدول الترتيب، خاصة أنه يأمل في أن يكون مُنافسًا على اللقب، بعد الميركاتو الضخم، الذي قامت به الإدارة في الصيف الماضي.

وفي الجهة المقابلة؛ يجد “تشيلسي” خصمًا عنيدًا، هو صاحب المكان، “ليستر سيتي” الذي يُعدّ أبرز المنافسين على اللقب هذا الموسم، فـ”ليستر” حافظ على موقعه مع الأربعة الكبار، منذ الجولات الأولى، وسيُصارع من أجل البقاء في المنافسة.

وستكون قمة “ليستر وتشيلسي” حماسيةً؛ فالفريقان يرغبان في خطف النقاط الثلاث من أجل الاقتراب أكثر من الصدارة.

و”البريميرليغ” هذا الموسم؛ يشهد مُنافسة قويّة بين الأندية، ويبدو أن الجولات الأخيرة فقط هي التي ستحسم من يكون بطل هذه النسخة.

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